Mballo Dia Thiam sur la Grève du Sutsas: «Nous avons différé une bataille, mais la lutte continue…» Le Sutsas «a décidé de surseoir à son mot d’ordre de grève des 8 et 9 août, dont le préavis déposé le 27 juin portait sur l’application des accords conclus avec le gouvernement en 2014. Le secrétaire général du Sutsas, Mballo Dia Thiam, l’a confirmé hier à Thiès. Tout de même, il prévient : «nous avons différé une bataille mais la lutte continue si…»



A Thiès hier, Mballo Dia Thiam s’est expliqué sur les raisons du report de la grève qu’ils avaient prévue les 8 et 9 août. Selon le secrétaire général du Sutsas, une rencontre s’est tenue avec le gouvernement et à l’issue des débats, il s’est engagé à payer les salaires des contractuels de la santé, tous corps confondus, pour une enveloppe de 3,2 milliards de francs Cfa et les fonds de motivation des agents des établissements publics de santé, pour un montant de deux milliards de francs Cfa, soit «un total de 5,2 milliards disponibles immédiatement».



A l’en croire, les heures supplémentaires ponctionnées seront annulées. Sur les autres questions de la plateforme revendicative, comme celles portant sur la carrière, notamment le cas des Techniciens supérieurs qui n’ont plus de débouché, car ils sont rattrapés ou dépassés par les infirmières et sages-femmes qui ont eu la formation initiale, cela nécessite l’ouverture de la filière master à l’Endss et la création de nouveaux corps, entre autres.



«Compte tenu de tout cela, nous avons annulé les jours de grève du 8 et du 9, mais les 23 et 24 seront retenus pour le moment», explique-t-il. Avant de souligner que la grève n’est pas une finalité, mais un moyen et que la finalité réside dans la signature des accords.

