Mbappé au Réal Madrid dès cet été

A à peine 18 ans et du haut de ses 24 buts toutes compétitions confondues (22 sur ses 21 dernières titularisations, dont 4 sur ses 4 premiers matchs à élimination directe en C1), Kylian Mbappé est le joueur qui plaît à l'Europe entière. Cela inclut évidemment le Real Madrid, qui n'a pas attendu pour suivre le prodige monégasque. Il y a 4-5 ans déjà, Mbappé avait visité le centre de formation du Real, où Zinedine Zidane voulait le faire venir. Autant dire que le tout récent international français est connu du côté de la Maison Blanche (encore plus que Gareth Bale lorsqu'il arrive au Real en 2013).





Il est vrai que les médias espagnols en font énormément autour du jeune joueur, évoquant chacun de ses buts marqués. Il plaît ainsi déjà énormément au public madrilène, qui espère le voir rejoindre le club cet été. S'il faut se méfier des rumeurs de transferts relayés par les médias espagnols, qui en sont très friands et ont parfois tendance à en faire des tonnes, le contexte apparaît très favorable à une venue de Mbappé au Real, ce qui pourrait constituer le gros coup que le club attend depuis plusieurs années maintenant.



En effet, à la suite des sanctions (à cause du recrutement de joueurs mineurs), le Real n'a pu recruter au dernier mercato hivernal. Cela fait désormais trois périodes de transferts que le club madrilène ne s'est pas "montré". Après la victoire en C1 l'année dernière, seul Morata a rejoint l'équipe. Le Real Madrid a donc besoin de réaliser un grand coup cet été pour son image. Un latéral gauche, un gardien et surtout un attaquant (Mbappé donc possiblement) sont ainsi attendus à Madrid cet été.



De plus, cette année les socios madrilènes doivent voter pour leur président. Florentino Pérez sera ainsi tenté, pour se faire réélire, de promettre ou de mettre en œuvre l'arrivée de Kylian Mbappé au Real. Comme il l'avait fait en 2009 lorsque, pour revenir à la tête du club, il avait fait venir lors du même mercato estival, le Brésilien Kaka, le Portugais Cristiano Ronaldo et le Français Karim Benzema. Donc, l’arrivée de Mbappé pourrait être un argument de taille pour lui.



Mbappé aurait du temps de jeu



Si, on le répète, il faut prendre du recul quant à ces rumeurs, le fait d'avoir Zinedine Zidane comme entraîneur pourrait peser dans la balance quant à l'arrivée du Monégasque. Qui plus est, avec la politique de rotation mise en place par l'entraîneur français cette saison, Kylian Mbappé aura du temps de jeu. Il n'est pas attendu comme un titulaire immédiat mais comme un projet d'avenir pour le Real Madrid. Alors qu'il y a un an, son arrivée au club semblait bouchée, à cause de l'effectif présent, cela ne semble plus être le cas. A fortiori lorsque son talent explose aux yeux de toute l'Europe.



Mais, le Réal serait-il prêt à sacrifier leur trio d’attaque, la BBC ?



Thierno Malick Ndiaye avec RMC