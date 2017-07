Mbappé: un accord à 180 millions entre le Real Madrid et Monaco ? Selon le quotidien espagnol Marca, le Real Madrid et Monaco auraient trouvé un accord de principe à 180 millions d'euros pour le transfert de Kylian Mbappé. Mais Zinedine Zidane doit encore se positionner.

Le mercato se concentrait ces derniers jours sur Neymar. Un autre gros dossier refait son apparition. Selon le quotidien espagnol Marca, le Real Madrid et Monaco auraient trouvé un accord de principe à 180 millions d'euros (dont 20 ou 30 de bonus) pour le transfert de Kylian Mbappé.



Sept millions d'euros net par an



Après avoir réglé quelques derniers détails, l’international français de 18 ans pourrait signer un contrat de six ans et gagner sept millions d’euros net par an.



Zidane doit trancher



Une dernière incertitude demeure, toutefois. Si Zinedine Zidane est fan de la pépite du club de la Principauté, il avait émis des réserves sur le fait de faire côtoyer Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema et Kylian Mbappé dans le même groupe, rappelle Marca.



Une option est offerte à l’ASM



Ainsi le double champion d'Europe en titre envisage également de s'offrir Mbappé et de le prêter une saison au champion de France. Une option qui plairait aux dirigeants de l'ASM. Le joueur, lui, serait impatient de débarquer dans la Maison Blanche.

