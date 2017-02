Mbaye Dièye Faye à l'écoute du Bénin - "l’Afrique en danse"

Le plus grand sabar de l'année au théâtre national Daniel Sorano ce dimanche 19 février



Une grande fusion africaine avec 12 tableaux scéniques par le biais de « ARISE GROUP », l'Agence générale de services spécialisés dans le Tourisme d'Affaires à Cotonou, l'organisation d'événements et des voyages, l'artiste chanteur Mbaye Dieye Faye & Le SING SING RYTHME, se produiront le dimanche 19 février 2017, au théâtre national Daniel Sorano à partir de 16h.



Cette avant-première de la grande édition qui aura lieu l'été prochain a pour but de réaliser le projet de renforcement de liens entre le peuple sénégalais et béninois, à travers l'intégration culturelle.



Au programme : la présentation de plusieurs tableaux de danses culturelles béninoises et sénégalaises exécutées par les meilleures troupes venues spécialement du Bénin et du Sénégal.