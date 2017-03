Mbaye Ndiaye: "Khalifa Sall a fauté, il doit plaider coupable..."

Devant une délégation des "thiantacounes" envoyée par Cheikh Thioune, hier à son domicile, Mbaye Ndiaye est largement revenu sur l'affaire de la Caisse d'avance de Dakar qui conduit Khalifa Sall en question en prison. Le ministre d'Etat a en effet, invité le maire de Dakar à "plaider coupable pour faciliter les choses".

"Personnellement, Khalifa Sall est un ami, et pour rien au monde, je ne me mettrai à la place publique pour ledénigrer. Mais dans cette affaire, j'ai des documents concrets qui prouvent nettement qu'il a fauté. Parce que, mon ami Khalkifa Sall n'a pas respecté l'orthodoxie de l'Administration financière", a-t-il affirmé.



Sur le tollé qu'a suscité sa première sortie sur cette affaire, Mbaye Ndiaye assume et jure qu'il ne regrette rien. D'ailleurs, il déclare à qui veut l'entendre que "le Président Macky Sall a les moyens de combattre celui qui le combat".

( L'Observateur)