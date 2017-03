Mbaye Ndiaye sur l'affaire Khalifa Sall:"le Président Macky Sall a les moyens de combattre celui qui le combat"

Dans le cadre d'une conférence sur la "Transparence et l'Etat de droit", organisé hier à la mairie de Grand Yoff, le ministre d'Etat Mbaye Ndiaye a confirmé que l'arrestation de Khalifa Sall est politique. "Oui, il y a politisation de l'affaire, mais elle vient d'où?"



Sur la même lancée, le directeur des structures de l'Apr a soutenu que le président de la République a les moyens légitimes pour frapper ses opposants. "Le Président Macky Sall a les moyens de combattre quiconque veut le combattre. Lorsque quelqu'un s'oppose à lui, il a le devoir de répliquer et de faire face. Il ne faut pas avoir honte de dire que Macky Sall a des moyens légitimes d'investiguer, d'auditer les affaires de la République.



Il peut l'exercer sur tout dépositaire d'un mandat public, en particulier ceux qui s'opposent à lui. Si l'opposant ne fait pas dans la transparence, le Président peut le contrecarrer en utilisant cela légitimement contre lui", a-t-il déclaré.



Selon toujours Mbaye Ndiaye, la politisation des affaires de la république vient des Sénégalais qui ont plébiscité le Président Macky Sall en 202 avec un 65% des suffrages.



L'ancien maire des Parcelles Assainies de poursuivre: "Un homme (Khalifa Sall) a décidé de renier tout cela alors que le mandat du Président n'est pas terminé. On a voulu tout faire pour le diaboliser et hisser le maire de Dakar au même niveau que l'institution suprême de la République. A partir de ce moment, tout coup donné doit recevoir une réplique". D'après le ministre d'Etat, le vrai problème est que "Khalifa Sall a transporté la crise interne au Parti socialiste dans les affaires de la République".



D'après lui, ce qui est arrivé au chargé de la Vie politique du Ps n'est pas arrivé à ses prédécesseurs comme Pape Diop et Mamadou Diop. "Ces derniers ne s'opposaient pas à celui qui incarnait le pouvoir", a-t-il laissé entendre.