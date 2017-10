Mbaye Niang: Hué par le public et critiqué par son coach, Torino manifeste sa déception! L'international sénégalais, Mbaye Niang, n'oubliera pas de sitôt son match contre l'As Rome de le week-end dernier (1-0). Hué par le public à sa sortie, il a été sévèrement critiqué par son coach après le match.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Octobre 2017 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

Auteur d’un but après 521 minutes jouées, l’ancien attaquant de Milan AC n’a pas encore séduit du coté de Torino. Les supporters commencent à grogner.



Ce week end face à Rome, Mbaye Niang a été remplacé à la 74e minute alors que son équipe perdait par un but à zéro. A sa sortie, il a été hué par le public.



“Je ne suis pas satisfait de Mbaye Niang”, martèle Mihajlovic, le coach de Torino à la fin de la rencontre. “Il ne se donne pas assez. Même avec l’arrivée de Lago Falque, il savait qu’on comptait sur lui”, se désole le coach.



Acheté à 20 millions d’Euros, Mbaye Niang devra montrer plus s’il ne veut pas se retrouver sur le banc. Une situation qui pourrait l’handicaper si jamais le Sénégal se qualifie pour la Coupe du Monde 2018.



Sénégo

