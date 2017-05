Mbaye Niang : « Très bien, si je suis sélectionné par le Sénégal »

iGFM (Dakar) – Mbaye Niang continue de tendre la main à la sélection sénégalaise. En effet, dans une interview accordée à SFR, le jeune attaquant de Watford a souligné que s’il est sélectionné par « l’une des deux nations (le Sénégal ou la France) ce sera très bien ».



Pourtant, le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé n’avait pas caché son envie de l’enrôler. Mais, le problème est que l’ancien joueur de l’AC Milan marche peu depuis son prêt en Premier League (2 buts en 11 matches). Pire, il n’est pas encore contacté par l’équipe de France qui détient actuellement un groupe de jeunes joueurs de très grandes qualités.



« Comme on dit dans la vie on ne sait jamais. Je vais me concentrer sur mon objectif avec mon club. Je fais mon devoir avec mon club. Le moment venu on aura plus de temps pour réfléchir. Après on verra », a-t-il affirmé. « J’essaie de travailler dans mon club. Si je suis performant, il n’y a aucune raison de ne pas être international », a-t-il soutenu. A un mois de la réception de la Guinée Equatoriale, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, le natif de Meulan-en-Yvelines (France) peut donc garder espoir.



A noter que Mbaye Niang a déjà joué chez les jeunes en France (U16).