Mbaye Niang, homme du match Cap Vert-Sénégal : le "bad boy" fait taire les Sénégalais par une entrée en matière de génie

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Octobre 2017 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

Il est arrivé comme un paria. Ou plutôt avec l'étiquette du fils qui a renié ses origines. Dans un sondage lancé dans notre page Facebook après la publication de la liste contre le Cap-Vert, Mbaye Niang, "le bleu" de la Tanière était même déclaré "Indésirable" dans la Tanière. Quel retournement de situation après la victoire contre les "Requins bleus" (2-0) ! Mbaye Niang a été désigné "Homme du match" à l'issue de la rencontre par les internautes de Seneweb. Sur plus de 500 votants en commentaires, l'attaquant du Torino arrive largement en tête.

Ce scénario était encore totalement improbable, il y'a une semaine. Mbaye Niang a essuyé la colère des Sénégalais qui n'avaient pas digéré sa déclaration pour sa préférence à jouer pour la France plutôt que le Sénégal.

La réponse sur le terrain

Mbaye Niang a servi la meilleure des réponses pour un footballeur, sur le terrain. Entré à l'heure de jeu à la place de Pape Alioune Ndiaye, il a été décisif dans cette rencontre. Sur le premier but de Diafra Sakho (81e minute), il est à l'origine après une frappe déviée par le gardien du Cap-Vert. Sur le deuxième but aussi, il a amorcé l'attaque avant le tir splendide de Cheikh Ndoye, entré à la place de Sadio Mané (87e minute). Un coaching gagnant d'Aliou Cissé ou plutôt un début convaincant de Mbaye Niang. Le Sénégal prend une belle option pour la qualification Coupe du monde. Les Lions n'ont besoin que d'une victoire pour assurer la qualif'. Mbaye Niang, lui, a déjà rempli sa mission : se faire pardonner auprès du public sénégalais.



Avec Seneweb



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook