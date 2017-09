Mbaye Niang réagit à sa sélection « Beaucoup de choses se disent, mais on saura la vérité » Retenu pour la première fois avec le Sénégal, Mbaye Niang n’a pas tardé à réagir. L’attaquant du Torino se dit heureux et fier de rejoindre la Tanière.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Septembre 2017 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Mbaye Niang est aux anges. La nouvelle recrue d’Aliou Cissé est contente de rejoindre la Tanière. «Je suis fier et heureux», a déclaré l’ancien attaquant du Milan Ac, actuel joueur de la Torino.



Contesté par une partie du public pour avoir snobé les Lions dans le passé, avant de se rétracter, il promet de rétablir la vérité. «Beaucoup de choses se disent, mais, inch Allah, la vérité, on la saura tous. Mais le plus important, c’est de se battre pour ce maillot», ajoute-t-il.



Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook