Mbaye Pekh remonté contre Oumar Sarr et le PDS

Abdoulaye Mbaye Pekh est très remonté contre le Parti démocratique sénégalais (Pds) mais surtout contre son coordonnateur, Ourmar Sarr. Lors des investitures, le communicateur traditionnel du PDS avait remis son dossier parce qu’il devait être inscrit sur la liste nationale de la coalition « Gagnante Wattu Senegaal ».



Mais à la surprise générale, Pekh n’a pas été investi. Cela a créé une frustration qu’il n’arrive pas à digérer. Le griot et reporter des courses hippiques accuse ouvertement Oumar Sarr. Vu tout ce qu’il a enduré depuis le départ de Wade au pouvoir, Pekh estime qu’il devait être sur cette liste.



On comprend maintenant pourquoi il n’a pas participé à la tournée de Wade à Touba. Pour rappel, il a acheté la carte du Pds après le départ de Wade du pouvoir. Il est membre du Comité Directeur du Pds.



Source : DakarTimes

