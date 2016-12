Mbeubeuss : Deux corps calcinés et plusieurs personnes portées disparues Une incendie d'une rare violence s'est déclaré hier en fin de matinée à la décharge de Mbeubeuss. Deux recycleurs non encore identifiés, qui squattaient les lieux, sont morts calcinés. Deux blessés graves ont été secourus. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir, selon le président du Collectif des recycleurs, qui affirme être sans nouvelle de plusieurs autres usagers de la décharge. Une enquête est en cours.

Surnommée "bombe écologique" par des spécialistes des études environnementales, la décharge de Mbeubeuss, nichée à la lointaine banlieue de Dakar (Malika), serait à l'origine des multiples maux ( Infections pulmonaires, pollution) des populations de la zone .



A ce fléau, s'est joint un violent incendie qui s'est déclaré hier ver midi sur les lieux. A la faveur d'un vent et de stocks de déchets inflammables, les flammes se sont propagées à une vitesse éclaire, au point de prendre de court les usagers (recycleurs) qui squattent quotidiennement la décharge.



Les premières personnes alertées par le nuage de fumée et les flammes qui se sont propagées , ont cru qu'il s'agissait d'un foyer d'incendie mineur allumé par des récupérateurs, des nuages épais de fumée suffocante et malodorante ont fini d'envelopper le ciel. Alertés, les sapeurs- pompiers ont eu toutes les peines du monde pour circonscrire le feu.



N’empêche, armés de puissants lance-flammes, ces derniers ont affronté avec conviction le sinistre. C'est aux environs de 18 heures qu'ils ont procédé à la découverte macabre de deux corps totalement calcinés, donc méconnaissables. En sus, deux autres personnes , ont été blessées.



Cependant les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées. L’enquête qui sera menée par le Commissariat de Malika, permettra d'élucider l'origine de l'incendie renseigne l'Obs.

