Mbirkilane (Kaffrine) : Deux morts dans un accident de la circulation

Un mini-bus entré en collision avec un camion transportant du charbon, a fait 2 morts et plusieurs blessés à Mbirkilane, dans la région de Kaffrine.



Selon la Tfm, le choc a été si violent que le mini-bus s’est retrouvé les 4 pneus en l’air.

Les sapeurs-pompiers alertés, sont arrivés un plus tard et secouru les blessés dans les structures sanitaires les plus proches.