Mbollo Wade veut parachever les oeuvres d’Abdoulaye Wade et de Macky Sall

La tête de liste de ‘’Mbollo Wade’’ aux législatives du 30 juillet prochain, Farba Senghor, a souligné la volonté de sa coalition, de ‘’parachever les œuvres’’ de l’ancien chef de l’Etat, Abdoulaye Wade, et de son successeur Macky Sall.



L’ancien responsable de la propagande du Parti démocratique sénégalais (PDS), a rappelé à cet égard, que le président Wade est l’initiateur de la Grande offensive pour la nourriture et l’abondance (GOANA) et du Plan de retour vers l’agriculture (Plan Reva).



Les infrastructures et bien d’autres programmes encore, portent son empreinte, a dit Farba Senghor, lors du journal de la campagne des Législatives 2017, diffusé sur la Télévision publique (RTS 1).



‘’Tout cela, nous voulons le parachever, tout comme le travail entamé par Macky Sall’’, a lancé l’ancien ministre d’Abdoulaye Wade, insistant sur la nécessité d’une justice indépendante et travaillant loin de toute ingérence.



Farba Senghor a également, déclaré que l’emploi des jeunes et une baisse des taxes, constituaient des préoccupations pour Mbollo Wade, qui entend défendre l’intérêt des populations.



Il s’est par ailleurs, montré critique sur la capacité de l’actuelle direction du PDS à accomplir la mission qui lui est confiée par son leader Abdoulaye Wade, estimant qu’elle ne pourra mener le parti et le pays ‘’nulle part’’.



Ce sont toutes ces raisons qui justifient l’engagement de Mbollo Wade dans les législatives, a précisé Farba Senghor,, qui estime que ‘’les députés doivent être en mesure de porter les aspirations’’ des citoyens.



