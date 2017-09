Mbour : 2 personnes arrêtées après le meurtre d’un jeune par le Kankourang

Deux personnes ont été arrêtées et déférées hier, au parquet de Thiès, après le meurtre d’un jeune par le Kankourang à Mbour. Il s’agit de Pape Konaté, président de la Cellule de la collectivité mandingue du quartier de Santassou de Mbour, et Habib Mboup, le guide du Kankourang.



Selon « Sud Quotidien », qui livre l'information, ils sont poursuivis pour organisation d’une manifestation sans autorisation administrative, coups et blessures ayant entraîné la mort, complicité et non dénonciation de crime. Ce, après la mort de Pape Thiombane, un adolescent mbourois qui a succombé à ses blessures après s’être battu, dit-on, avec le Kankourang et ses guides.