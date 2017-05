Mbour: L'explosion d'une chaudière de l’usine Copelit Afrique fait 1 mort et 18 blessés dont 3 graves L’usine qui s’active dans la transformation de poissons s’est effondrée après que la chaudière a explosion. Un bilan provisoire fait état d’un (1) mort, quinze (15) blessés légers et trois (3) graves. Une enquête a été ouverte.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2017 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

Pas plus tard qu’hier, les habitants de Mballing dans le département de Mbour, en brassards rouges et pancartes, ont assiégé les locaux de l’usine de transformation de poissons «pour dénoncer les conséquences désastreuses sur le plan sanitaire».



La manifestation avait finalement viré en affrontements avec les forces de l’ordre, quatre (4) blessés dont un (1) gendarme ont été notés.



La situation sera bien pire le lendemain. «On nous a alertés vers 07h15 pour une explosion à l’usine Copelit. Sur place, nous avons trouvé qu’il y avait une chaudière qui a explosé et s’est désintégrée sur un rayon d’environ 200 mètres», explique le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-pompiers de Mbour, au micro de la Rfm.



Le Capitaine Cheikh Tidiane SY Ndiaye indique que quinze (15) blessés légers ont été extraits en plus de trois (3) blessés graves et un (1) corps sans vie.



Pris en charge, tous ces blessés ont été évacués à l’hôpital et le corps sans vie à la morgue.



La gendarmerie a ouvert une enquête.



pressafrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook