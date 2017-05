Mbour: Pénurie de pain à quelques heures du Ramadan La Fédération des boulangers de la capitale de la Petite cote qui regroupe trente-six membres, a observé une grève de deux jours pour fustiger l’augmentation notée sur le prix du sac de farine. Selon Malick Fall, leur porte-parole, contrairement « aux propos tenus par le ministre du Commerce et tendant à dire que le prix de la farine a baissé ,nous avons noté une forte hausse de plus de deux mille francs sur le sac ».

Partant de ce constat, les boulangers qui avaient d’ailleurs manifesté leur opposition à ce que le prix de la baguette soit revenu à 150 francs, avaient refusé de signer le procès-verbal d’alors sanctionnant une telle décision. Et d’expliquer : « mais malgré tout, nous nous sommes pliés parce que tout simplement le Premier ministre d’alors M. Abdoul Mbaye avait instauré une fluctuation sur le prix du pain de telle sorte que les boulangers pouvaient beaucoup gagner un jour et perdre le lendemain. C’est cet équilibre que notre actuel ministre a remis en cause ».



Selon les boulangers, cette décision ministérielle obéit à deux buts bien définis qui sont « d’abord de protéger un meunier bien connu chez nous et qui n’a jamais caché sa volonté d’imposer son diktat aux boulangers. Mais aussi et surtout, du même coup, de ramener le monopole sur la farine au profit de ce meunier ».



Pour ces raisons, les trente-six boulangeries sur celles que compte la ville de Mbour ont observé une grève de deux jours. Cette décision « est surtout destinée à attirer l’attention de l’autorité sur nos préoccupations et sur notre profession qui n’acceptera pas de se laisser faire pour des desseins inavoués mas clairs de notre ministre ». Signalons qu’en prélude d’ailleurs du mois béni de Ramadan qui s’annonce, les boulangers ont tenu à tirer la sonnette d’alarme et à mettre en garde leur tutelle contre tout « entêtement ». « Parce que si tel devait être le cas, nous allons vers un mois qui sera très perturbé », avertit Malick Fall.



Apres ces deux jours sans pain sur l’ensemble de la capitale de la Petite côte, les boulangers disent qu’ils vont tenir une réunion d’évaluation et voir la solution que « nous allons adopter mais nous tenons à dire que nous ne reculerons pas puisqu’il y va tout simplement de notre survie ».



Leur réunion d’évaluation est ouverte à ceux de la capitale du Rail (Thiès) pour « généralisation de la lutte à l’ensemble des boulanger de la région de Thiès et par extension, au plan national pour dire non au ministre et lui montrer également notre ferme détermination à combattre sa décision », a martelé M. Fall. L’assemblée générale des boulangers qui est prévue ce week-end, décidera de la conduite à tenir mais d’ici là, ce sont les vendeurs de beignets et pains "tapa lapa" qui se frottent les mains tout comme les boutiquiers qui ont d’ailleurs écoulé selon un d’entre eux, leur stock de biscuits et autres bonbons.



