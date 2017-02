Mbour: Six pêcheurs portés disparus depuis une dizaine de jours

Lundi 27 Février 2017

A Mbour, six pêcheurs sont portés disparus depuis plus de dix jours. Ils sont partis en mer vers la Casamance, mais jusqu’à présent, ils ne sont pas retournés sur terre. Ils n'ont également pas fait signe de vie, selon les témoignages recueillis par Rfm.



Les familles des pêcheurs sont dans une inquiétude totale. Il faut signaler que les accidents en mer sont devenus fréquents. Le dernier en date s'est produit lundi 20 février 2017 à Saint-Louis où le naufrage d’une embarcation a provoqué la mort de 7 pêcheurs.

