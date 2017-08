Mbour : Un camion fou déraye, tue deux maçons...et prend la fuite

La série macabre se poursuit sur les routes. Après Kaolack où six personnes dont quatre étudiants ont perdu la vie, c’est Mbour qui prend le relais. Hier un camion transportant du sable a dérayé au niveau du croisement Saly vers 18 heures.



Dans sa course, le conducteur a heurté trois personnes mortes sur le coup. Le troisième, gravement blessé, a été acheminé à l’hôpital de Mbour. Les trois victimes sont des maçons qui revenaient de leur chantier.



Après son forfait, le chauffard a pris la fuite pour échapper à la vindicte populaire. Ses deux apprentis ont été appréhendés et remis à la gendarmerie.