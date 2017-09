Mbour: Un jeune tué par un Kankourang, ses parents porte plainte contre la communauté mandingue Un jeune est décédé des suites de ses blessures. Un Kankourang et ses accompagnateurs seraient les auteurs de ce drame dans le cadre du « septembre mandingue ».

Les faits se sont déroulés dimanche dernier. Après quelques jours à l’hôpital, le garçon a rendu l’âme. Il avait été pourchassé puis sérieusement tabassé par le Kankourang et ses accompagnateurs. Selon sud Fm qui rapport la nouvelle, les parents du garçon ont porté plainte contre la communauté mandingue.



Pour rappel, le Kankourang désigne à la fois un masque et un rituel célébrant la circoncision parmi les Mandingues de Sénégambie, notamment en Casamance, mais également à Mbour où vit une importante communauté mandingue.







