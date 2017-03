Mbour installe son mouvement de jeune socialiste : Tanor invite la jeunesse de son département pour une victoire de Benno aux législatives prochaines

Le mouvement des élèves et étudiants socialistes du département de Mbour ont installé leur bureau devant leur camarade secretaire general Ousmane Tanor Dieng.



Lui qui a exhorté aux jeunes de son département à se remobiliser d'avantage pour les combats dans le futur et s'inscrire massivement sur les listes électorales avec la nouvelle carte biométrie pour une large victoire de la coalition BENNO BOOK YAKAAR dans le département de mbour.



Il a demandé aux jeunes de travailler et de laisser aux gens qui passent tout leurs temps à bavarder dans la presse.pour le nouveau président Mbaye Ndour la mission ne sera pas facile mais il fera de son mieux massifier les jeunes et suivre la ligne directrice du parti.