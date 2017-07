Me Abdoulaye Wade : « Macky Sall est un président poltron » Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 18:25 | | 0 commentaire(s)|

Interpelé par les journalistes, après sa marche avortée, Me Abdoulaye Wade a déclaré dans la maison de Madické Niang à Fann Résidence que Macky Sall était un président poltron qui a été déclaré persona no grata même dans le village où il est né. Me Wade a toutefois, estimé que l’initiative de sa marche a été un succès car il a su ébranler tout un système et contraint le ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique à prendre des mesures pour délivrer les cartes d’électeurs.



« Ma vocation n’est pas d’être député ou même président de la République. Mais il faut dire que présentement si je me présentais à la présidence de la République, ce serait difficile de me battre. Macky Sall est un président poltron qui n’ose même pas aller dans son village natal car il y a été déclaré persona non grata. Depuis trois quatre jours, le gouvernement a pris des mesures pour donner des cartes. Donc l’initiative de la marche a porté ses fruits. J'ai réussi. Ils sont ébranlés », a déclaré Abdoulaye Wade face à la presse sénégalaise et internationale.



Massène DIOP

