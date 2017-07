Me Abdoulaye Wade : « Si Macky Sall est conséquent, il doit faire ses valises...Si on doit l'attraire devant la Crei...» Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2017 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Dopé par la forte mobilisation de ses partisans qui l’ont accueilli de l’aéroport à la permanence de son parti, Me Abdoulaye Wade s’est dit convaincu que Macky Sall, a déjà perdu les élections législatives du 30 juillet 2017. L’ancien président de la République a donc, invité son prédécesseur à quitter le pouvoir avant qu’il ne soit trop tard.



«Il doit déchiffrer le message des Sénégalais à travers cet accueil pour savoir s’il est toujours majoritaire ou pas. S’il est conséquent avec lui-même, en réalisant qu’il n’a plus la majorité, il doit faire ses valises et partir avec ses parents et proches », a-t-il lancé, lors d’un discours prononcé devant des milliers de ses partisans, à la permanence de son parti.



«Je peux lui affréter mon avion pour qu’il parte où il veut dès demain (aujourd’hui), Ndlr). C’est simplement lui montrer que je ne lui veux pas de mal. Mais s’il ne m’écoute pas, parce que qu’il n’écoute plus, demain si on doit l’attraire devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite, qu’il sache qu’il est le seul fautif », insiste l’ancien président.



A propos des Législatives, Me Wade a invité le pouvoir à faire tout pour que le scrutin se fasse dans la « transparence, la paix. Que les gens votent tranquillement, qu’on dépouille calmement et proclame le soir, le soir, les résultats. Et on saura celui qui a gagné. C’est cela sa chance. Mais s’il envisage de renvoyer les élections, il se renvoie lui-même, car nous voterons le 30 juillet 2017 et proclamerons les résultats qui seront valables. Je veux qu’il entende ça, une bonne fois pour toutes », lance-t-il.



Auparavant, le Pape du Sopi a accusé Macky Sall et Cie d’avoir tout fait pour que les inscriptions sur les listes électorales ne se passent dans les régles de l’art. « Macky Sall a inscrit des gens dont il n’est pas sûr qu’ils ne voteront pour lui. Ceux-là qu’il a inscrits, ce sont eux qui voteront pour moi, pour le triomphe de la coalition gagnante Wattu Senegaal, s’il plait à Dieu », a-t-il dit.

