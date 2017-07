Me Abdoulaye Wade attendu à Louga et Saint-Louis, aujourdhui Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2017 à 14:15 | | 3 commentaire(s)|

Après avoir observé une journée de deuil, dimanche, suite au drame survenu au stade Demba Diop, Me Wade reprend la campagne. La tête de liste de la coalition Gagnante Wattu Senegaal compte sillonner ce lundi quelques localités des régions de Louga et de Saint-Louis.



En effet, la caravane quittera Point-E, lieu de Résidence de l’ex-chef d’Etat vers 8h30’ direction Ndande, où le Pape du Sopi est attendu par ses militants. Apres Ndande, le cortège de Me Wade foulera le sol de Kébemer, sa ville natale. Toujours dans la même démarche de vouloir séduire les électeurs, la caravane de la coalition Gagnante sera à Louga, bastion de Moustapha Diop et de Aminata Mbengue, deux ténors de la mouvance présidentielle.



Dans la région de Saint-Louis, la caravane passera respectivement à Mpal, Fass, Rao, Gandong et Gandiol avant d’arriver à St-Louis. Dans la vieille ville, les partis et mouvements affiliés à coalition Gagnante Wattu Senegaal sont en ordre de bataille pour accueillir en grande pompe, ce soir, la tête de liste nationale de la coalition à côté d’Ameth Fall Baraya, Me Madicke Niang, Mayoro Faye et de Me Alioune Abatalib Gueye. Une marche bleue sillonnera les grandes artères du faubourg de Sor et de la Langue de Barbarie.





Cheikh T. Sy (stagiaire)

