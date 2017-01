Me Abdoulaye Wade aux militants du PDS : «unis et organisés, personne ne pourra faire face à nous » Lors de la rencontre qu’il présidée, samedi 7 janvier dernier à Mbour, Oumar Sarr, coordonnateur national, par ailleurs, secrétaire général national adjoint du Parti démocratique sénégalais (PDS), a dit être « porteur d’un message du secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade », d’après Direct Info qui a eu la copie du message du Pape du Sopi.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Janvier 2017 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Me Abdoulaye Wade a adressé un message de mobilisation et d’unité à ses partisans, «sœurs, frères, militantes, militants» de son parti.



Dans la dite missive, l’ancien chef d’Etat écrit : « j’ai envoyé auprès de vous une mission, dirigée par le secrétaire général adjoint, coordonnateur général du parti (Ouma Sarr), ayant pour objectif principal la réorganisation et l’animation du Parti dans vos différentes localités, dans les communes et les départements du pays ».



Cette mission, le Président Wade a donné comme instruction, « en arrivant chez vous, de vous remercier et de vous féliciter, toutes et tous, de votre fidélité et de votre engagement. Car, poursuit le « Père de la Goana » (Grande offensive agricole pour la nourriture et l’autosuffisance), « malgré les agressions multiples et les harcèlements, vous avez résisté et maintenu le parti au-delà de mes espérances, et je suis heureux de le constater ».



« Avec un peu plus d’organisation et d’audace, nous pourrons (…) gagner les législatives et la présidentielles à venir ». Aussi demande-t-il à ses ouailles libérales, avec la mission conduite par Oumar Sarr, « de taire vos querelles, de vous organiser d’avantage, dans l’unité, pour pouvoir reconquérir rapidement le pouvoir… »



Et de marteler, avec forte conviction, « nous devons impérativement nous organiser, maintenant, partout, dans l’unité ». et pour calmer de l’ardeur de ceux qui piaffent d’impatience d’occuper des postes de responsabilité, Me Wade reconnait qu’il y a « certain d’entre nous (qui) manifestent des ambitions, ceux qui est légitime, mais, pour, l’heure, il s’agit d’organiser le Parti dans son ensemble pour qu’il puisse porter toutes nos ambitions en recevant les nombreux militants qui frappent à nos portes, et en associant notre travail quotidien dans nos différentes localités les mouvement de soutien et de sympathisants ».



Pour une telle organisation, Me Wade fait remarquer que « les jeunes, les femmes, les cadres et les différentes organisations verticales du Parti doivent accompagner formidable mouvement de réorganisation, en mettant en place, partout, des structures fortes et représentatives ».



L’ancien président de la République du Sénégal est persuadé qu’ « avec un peu plus d’organisation et d’audace, nous pourrons porter le combat du peuple pour gagner les élections législatives et l’élection présidentielle à venir ».



Et ce passage est écrit en majuscule dans son texte : « Unis et organisés, personne ne pourra faire face à nous ». c’est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, conclut le leader libéral, « j’ai confiance en vous et je sais que vous recevrez dans l’unité, la mission que je vous envoyée et que vous vous organiserez, dès maintenant, pour que nous pussions triompher demain.



Source Direct Info

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook