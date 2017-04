Me Abdoulaye Wade, "je n'a jamais appelé un fils du Khalife pour lui demander quoi que ce soit" L'ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade a réagi depuis Versailles pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur l'information impliquant le Mbacké-Mbacké Serigne Abdou Samad Maty Lèye, le donnant pour tête de liste de l'opposition à Mbacké. Par le canal de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, actuel coordonnateur du PDS à Touba, il a fait savoir qu'il n'a jamais appelé un fils du Khalife Général des Mourides pour lui demander de diriger la liste en question.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2017 à 14:12 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien Président de la République et leader du PDS, apporte ces précisions en déclarant, "je suis autant étonné que tout le monde. Je suis un mouride, j'ai un grand respect et une profonde estime pour le Khalife Général des mourides. Je compte garder la même considération vis-à-vis de lui. Je n'ai jamais appelé un fils du Khalife. Je n'en ai jamais eu l'intention. Que les pendules soient remises à l'heure". Une précision de taille qui vient en rajouter sur une polémique.



Dans un entretien publié ce samedi, Serigne Abdou Samad Maty Lèye s'est en effet, abstenu de dire que c'est le Président Wade qui lui avait personnellement demandé de venir le soutenir.



L’ancien président de la République pourrait figurer sur les listes commune de l’opposition, en gestation. Me Wade pourrait même être tête de la liste nationale. Les responsables de Mankoo Wattu Sénégal ne seraient pas contre un tel scénario, si la situation l’imposait. Même si cette idée n’émane pas du Parti démocratique sénégalais (Pds), ce choix n’est pas gratuit.



L’opposition, qui veut prévenir d’éventuelles frustrations, veut faire de Me Wade sa tête de liste nationale. Le choix de la tête de liste pourrait constituer un énorme casse-tête pour les membres de cette coalition. Et pour éviter toute frustration, Me Wade pourrait être une solution pour éviter le clash.



source: direct info

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook