Me Abdoulaye Wade présente ses condoléances aux familles de Djibo Leyti Kâ et Amadou Tidiane Bâ

L’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade a fait le tour de certains quartiers de la capitale sénégalaise, hier. Me Wade était sorti pour présenter ses condoléances aux familles de Djibo Leyti Kâ et d’Amadou Tidiane Bâ.



A Sacré-Cœur 3 où le pape du Sopi a terminé sa visite de présentation de condoléances, l’ancien chef d’état est revenu sur ce qui le liait à son ex-ministre de l’enseignement supérieur. « La semaine dernière, Amadou Tidiane Bâ était venu me voir, parce que lui et moi, on avait une complicité intellectuelle. C’est un Sénégalais qui aimait la recherche. Je comptais sur Amadou Tidiane Bâ pour réussir le développement de la science et de la recherche au Sénégal. C’est un universitaire chevronné, un savant, c’était pour cette raison que je l’ai fait venir au pays. C’est une grande perte pour sa famille, mais aussi pour le pays, pour l’Afrique et pour le monde scientifique », a dit M. Wade.



Qui estime que « la jeune génération doit s’inspirer de lui et chercher et aller vers la quête du savoir, c’est ça qui peut sauver l’Afrique ». « Nous regrettons son départ trop tôt, parce qu’il n’a pas eu le temps de transmettre son savoir à la jeune génération. Dieu l’a voulu ainsi. Que le bon Dieu ait pitié de son âme et l’accueille au paradis », a-t-il conclu.

