Me Abdoulaye Wade reçu par l’Archevêque de Dakar

La tête de liste de la Coalition gagnante Wattu Senegaal a été reçue ce matin, par l’Archevêque de Dakar Mon seigneur Benjamin Ndiaye. Cette occasion a été saisie par Me Abdoulaye Wade pour rappeler les liens forts qui unissent chrétiens et musulmans sénégalais.



"C’est une vieille tradition chez moi que de rendre visite à tous les chefs religieux y compris l’Archevêque ou le Cardinal à l’époque, parce que nous avons au Sénégal une entente précieuse entre les chrétiens et les musulmans qui forment la même famille de sang et entre les chefs religieux chrétiens et musulmans», a fait savoir le pape du Sopi à la résidence «Les Badamiers» de l’Archevêque de Dakar.



Selon lui, cet acte est la moindre des choses du fait qu’il entretenait, non seulement d’excellents rapports avec l’Archevêque «bien avant qu’il ne soit devenu chef de l’Eglise catholique du Sénégal», mais aussi, par devoir puisque : «nous devons montrer à nos ouailles sénégalaises, le bon chemin de la tolérance religieuse réciproque qui, en tout cas, est enseignée chez vous, mais aussi chez nous par le Coran et les Hadiths du Prophète (PSL)».



Le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui affirme être «venu en terrain connu», de conclure : «Je suis très content de venir aujourd’hui lui présenter mes devoirs en mon nom, au nom de mon parti, au nom de ma coalition, au nom des responsables qui sont avec moi».

