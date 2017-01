Me Aissata Tall Sall : " Nous sommes décidés à nous battre parce qu'il n'y a absolument rien à reprocher à Bamba Fall et aux 9 autres jeunes"

Le Maire de la Médina, Bamba Fall et les 9 autres jeunes du Parti socialiste vont encore passer une nuit de plus au commissariat central. L'inculpation a été renvoyé à demain le vendredi 06 janvier par le doyen des juges selon l'article 101 du code de procédure pénale. Selon Me Aissata Tall Sall, un des avocats, c'est une longue et grande bataille qui s'ouvre à laquelle ils sont décidé à y aller pour remporter la victoire.



Un groupe d'avocats composée de Me Aissata Tall Sall, Me Assimou Touré, Me Pouye, Me Bamba Cissé, Me Demba Ciré Bathily, Me Ciré Clédor Ly et d'autres a été constitué pour l'organisation de la défense de Bamba Fall. Selon Me Aissata Tall Sall, ce dossier est parti pour être une longue bataille à laquelle, ils sont décidé à y aller pour remporter la victoire.



"Nos clients vont encore retourner ce soir au commissariat central. bien évidemment, ce n'est pas ce que nous aurons souhaité. on leur a fait application de part monsieur le doyen des juges de l'article 101 du code de procédure pénale qui dit l'inculpation peut être renvoyé, s'il y a des raisons suffisantes pour ce renvoi. Or, nous avons pris connaissance de ce dossier en fin d'après-midi et vous imaginez que c'est un dossier volumineux. Nous sommes plusieurs avocats constitués de Me Assimou Touré, Me Pouye, Me Bamba Cisssé, Me Demba Ciré Bthily, Me Ciré Clodor Ly et d'autre. Et donc, nous avons estimé pour une bonne organisation de la défense que nous puissions avoir pleinement et entièrement connaissance de ce dossier. Demain, nous reviendrons pour l'inculpation de nos client", a fait savoir Me Aissata Tall Sall.



Avant d'ajouter: "ce dossier nous le savons c'est une longue et grande bataille qui s'ouvre. Nous sommes décidé à y aller, à nous battre et à remporter la victoire parce qu'il n'y absolument rien à leur reproché".





Landing DIEDHIOU, Leral.net

