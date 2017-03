Me Aïssata Tall Sall à Rebeuss au chevet de Khalifa Sall, ce lundi

La mairesse de Podor se rendra à la prison de Rebeuss pour voir son camarade et frère de Parti, Khalifa Babacar Sall. Une visite qui tombe à point nommé, car depuis quelques temps, la presse faisait état de son absence remarquée et de son silence assourdissant.



L’information vient de tomber et il est également annoncé qu’après la visite, Me Aissata Tall Sall fera face à la presse pour statuer sur la situation politique actuelle.



Khary DIENE, Leral.net

