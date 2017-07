Me Aïssata Tall Sall accueillie par ses partisans à l’aéroport de Dakar

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2017 à 08:50 | | 0 commentaire(s)|

La Tête de la Coalition "Osez l’Avenir" a choisi, le samedi 08 juillet, la France pour démarrer sa campagne électorale pour les Législatives du 30 juillet. Me Aïssata Tall Sall, la lionne de Podor, après avoir tenu son meeting inaugural à la Commune de Mureaux pour s’adresser à la diaspora, a été accueillie à l’aéroport de Dakar comme une héroïne par sa famille et les membres de sa coalition.



Mor Diouf

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook