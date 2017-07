Me Aïssata Tall Sall entame sa campagne électorale en France Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juillet 2017 à 00:00 commentaire(s)|

La tête de la Coalition Osez l’Avenir a choisi, ce weekend, la France pour démarrer sa campagne électorale pour les législatives du 30 juillet. Me Aïssata Tall Sall a tenu son meeting inaugural à la Commune de Mureaux pour s’adresser à la diaspora.



Après avoir félicité ses compatriotes de la diaspora qui, selon elle, « contribuent chaque année avec plus de mille milliards de FCfa au développement du Sénégal », Aïssata Tall Sall a expliqué les raisons de sa visite en France avant l’ouverture officielle de la campagne.



« C’est la diaspora qui a l’esprit, la mentalité, la philosophie et le comportement, … de Osez l’Avenir. Si j’en suis la conceptrice, vous la diaspora, vous l’avait déjà réalisé avant tous les autres. »



Ainsi, l’avocat veut faire de la diaspora, un électorat essentiel pour dit-elle, "une Assemblée nationale qui répond effectivement, aux aspirations des Sénégalais et de la diaspora".





