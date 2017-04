Me Aissata Tall lance son mouvement politique: «Osez l’avenir» Depuis quelques mois, la presse fait état du lancement du Mouvement porté sur les fonts baptismaux par Me Aïssata Tall Sall. Si l’information est avérée, il y a erreur sur le nom du Mouvement. Toute la presse avait indiqué que c’est, «Osons l’avenir».

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2017 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

En réalité, ce n’est pas cela. Il s’agit du Mouvement «Osez l’avenir». Pourquoi la deuxième personne du pluriel au lieu de l’infinitif ? La célèbre et talentueuse avocate ne manquera certainement pas de répondre à cette question. Mais, comme l’a déjà écrit la presse, le lancement aura lieu samedi prochain, 8 avril, au Grand Théâtre. Avec comme slogan, «une femme forte pour le Sénégal». Voilà qui va chambouler la manière de faire la politique dans ce pays.



les echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook