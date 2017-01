Me Amadou Sall: " Macky Sall a décidé d'attaquer frontalement le Pds, avec l'appui de militants tapis dans l'ombre..."

L'avocat et responsable libéral, Amadou Sall accuse le pouvoir de manœuvrer aux fins de déstabiliser le Parti démocratique sénégalais. "Nous savons que Macky Sall et son régime ont décidé d'attaquer frontalement le Pds , avec l'appui de militants tapis dans l'ombre, pour tenter de diminuer l'impact considérable de la candidature de Karim Wade sur l'opinion", a affirmé Me Sall à l'Observateur, au sujet de la sortie de Pape Samba Mboup contre la candidature de M. Wade.



"Macky Sall fait dire à certains que Karim Wade ne sera pas candidat, parce qu'emprisonné au Qatar. A d'autres, il fait dire que Karim Wade, qui a renoncé à être candidat, ne va plus rentrer au pays. Allant jusqu'à faire croire qu'il est prêt à l'incarcérer à nouveau pour le recouvrement de l'amende prononcée par l'arrêt de la Crei (Cour de répression de l'enrichissement illicite) ", a signalé le responsable libéral.



"Je ne sais pas d'où Pape Samba Mboup, membre du Comité directeur de notre parti, tire ses certitudes et informations, alors qu'il n'est pas juriste. Par contre, je sais avec une absolue certitude ce que Macky Sall dit à ses visiteurs du soir. Il est tout à fait étonnant dans ces conditions qu'un membre du parti diffuse tant d'informations fausses. Macky Sall a fait dire à nombre de ses visiteurs du soir, que Karim Wade ne viendra pas au pays, exprimant ainsi sa peur, ses angoisses et sa volonté de se dérober à ses devoirs, tant il craint de l'affronter", a-t-il, ajouté, relevant que "tout cela participe à décourager nos partisans et c'est fait avec l'appui d'une cinquième colonne interne".



"Mais peine perdue, puisque Macky Sall devra prendre son courage à deux mains et se résoudre enfin à affronter notre candidat, qui le battra à plate couture", a promis Me Sall.



