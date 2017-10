Me Antoine Mbengue (avocat de l’Etat du Sénégal) : « Dans ce dossier, l’Etat ne peut pas reculer »

« Il n’y a rien de spécial dans cette décision. L’Etat a voulu faire un désistement d’action pour la bonne et simple raison qu’il y a des discussions qui sont enclenchées avec les différentes parties depuis quelques temps et qui tentent à trouver une solution amiable entre elles.



Mais c’est le droit le plus absolu de Yavuz Selim S.A., de ne pas être d’accord devant une juridiction. Ce qui aurait pu nous déterminer, c’est la décision qu’aurait pu rendre le juge. Fort de ces deux situations que sont l’intervention de l’arrêté qui enlève l’autorisation d’exercer des activités d’enseignement au groupe scolaire, et du fait que l’Etat soit en pourparlers avec l’ensemble des acteurs, nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de maintenir cette procédure.



Notre souci premier, comme tous les Sénégalais, c’’est avoir une issue heureuse. Je ne souhaite pas que cette affaire puisse connaître un autre bouleversement juridique. Je pense que nous sommes tous des Sénégalais et les élèves de cette école ne sont pas des enfants turcs, indiens ou chinois mais des Sénégalais. Le souci de l’Etat est de les protéger et de leur donner un enseignement digne de ce nom.



Je ne pense pas qu’on va aller à une situation catastrophique. Dans leurs négociations, ils auront un souci de protéger les enfants, leurs parents et les travailleurs de cet institut. Dans ce dossier, l’Etat ne peut pas reculer. Il faut que nous nous inquiétions s’il arrivait qu’il le fasse. L’Etat est notre seul rempart. Mais il est raisonnable. L’Etat sait trouver des solutions amiables avec les personnes contre lesquelles il a des difficultés. C’est juste dans ce souci ».







Enquête

