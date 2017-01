Me Assane Dioma Ndiaye (LSDH) : « Si l’investiture d’Adama Barrow ne se fait pas selon le calendrier républicain gambien, ce serait ...une victoire pour Jammeh »

Président de la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), Me Assane Dioma Ndiaye s’est prononcé sur la situation qui prévaut en Gambien. Selon l’avocat du barreau de Dakar, Yaya Jammeh endossera toutes les responsabilités et toutes les conséquences de cette épreuve de force qu’il est en train d’imposer aussi bien au peuple gambien qu’à la communauté internationale. Mieux, Me Ndiaye estime que si l’investiture d’Adama Barrow ne se fait pas à date échue, cela constituerait une victoire pour Jammeh.



« Je pense que si cette investiture ne se faisait pas selon le calendrier républicain des Gambiens, ce serait une défaite de la communauté internationale et une victoire de Jammeh. S’il est donné à un président, dans un système démocratique, d’être battu et de faire en sorte que l’investiture de son successeur ne se fasse pas, évidemment il aurait atteint son objectif. La force de la démocratie, la force de la morale internationale ainsi que la mobilisation de la communauté internationale doivent faire en sorte que cette investiture soit possible dans les conditions que lui permet la constitution gambienne. Si Yahya Jammeh arrivait à faire échec à cette investiture, il aura réussi à faire échec au jeu de la démocratie, il aura réussi à remettre en cause le principe de l’auto-détermination du peuple gambien. Et ce serait un précédent grave dans la marche de la vie internationale. Donc, je ne vois pas aujourd’hui comment cette investiture ne se ferait pas d’abord à date échue mais également en terre gambienne. »



