Me Assane Dioma Ndiaye sur l’affaire Teliko : « Arrêtez immédiatement ces procédures disciplinaires » « Nous avons constaté que le malaise est si profond au niveau de la justice aujourd’hui, qu’il ne fallait pas en rajouter davantage en se mettant à engager des procédures disciplinaires contre de jeunes magistrats qui en réalité, n’ont commis aucun crime ». C’est la réaction de Me Assane Dioma Ndiaye, suite à la convocation du juge Souleymane Teliko devant les instances disciplinaires.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) qui exige « l’arrêt immédiat de ces procédures disciplinaires » estime que cet engagement contre les magistrats ne fait qu’augmenter les problèmes au niveau de la justice.



En outre, l’avocat considère que le juge Souleymane Teliko estime qu’en tant que représentant de ses pairs, ce dernier n’a fait que révéler des « anomalies » avec le constat des consultations.



D’ailleurs, il est pour une réforme fondamentale du secteur de la Justice, car selon lui, le Conseil supérieur de la magistrature devrait garder son indépendance. Selon lui, ce conseil ne doit plus être présidé ni par le chef de l’Etat, ni le ministre de la Justice en cela que « les magistrats de plus en plus ont besoin d’indépendance et d’équité ».



Cette affaire est née de la traduction en instance de discipline du juge Teliko à qui on reproche d’avoir manqué au devoir de réserve auquel les fonctionnaires sont astreints. Il se serait rendu coupable d’avoir émis des réserves sur la consultation des magistrats sans tenir compte du principe de l’inamovibilité. Ses collègues de Thiès ont déclenché les hostilités envers les autorités à travers un communiqué de protestation publié la semaine dernière.



Walf quotidien

