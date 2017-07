Me Augustin Senghor : « C’est pour l’intérêt de Gorée que j’ai décidé de soutenir Benno» Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2017 à 14:49 | | 0 commentaire(s)|



« Je suis Benno, maire Benno, je vote Benno. » C’est le slogan décliné par Me Augustin Senghor dimanche, sur une banderole déployée le long d’un mur à l’entrée de Gorée. Le président de la fédération sénégalaise de football a avancé les raisons de son soutien à la coalition présidentielle lors d’un grand meeting sur l’ile historique.

« C’est pour l’intérêt de Gorée que j’ai décidé de soutenir Benno Bokk Yakaar. J’avais dit que je n’allais pas m’engager pour les législatives» a-t-il signalé. «Nous n’avons jamais perdu d’élections à Gorée » dit le leader du Mouvement Jokko Defar Gorée qui rappelle le « triste sort » qu’avait connu le Pds en cherchant à le déloger de la mairie. Le maire de Gorée a demandé à ses concitoyens de voter pour BBY, tout en invitant le pouvoir à respecter ses promesses. Même si le Président Macky Sall traite mieux Gorée que ses prédécesseurs, l’Ile espère disposer d’une vedette ambulance et que ses jeunes soient recrutés au niveau de l’embarcadère. Le maire a assuré aux goréens qu’il est en train de travailler pour les doter d’un nouveau câble électrique. Aida Gueye et Cie estiment que «l’heure est venue pour Me Senghor d’être ministre ».

