Me Augustin Senghor : «Donner du temps à Cissé pour bâtir une équipe»

Vendredi 27 Octobre 2017

Invité de l'émission « Talents d'Afrique » de Canal +, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, s'est largement prononcé sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et le souhait de remporter une Can dans quatre ans. Il a aussi parlé des attentes concernant Aliou Cissé et l'idée d'accueillir la CAN dans 8 ans. Entretien décrypté par nos confrères de Sport221.



Se qualifier à Polokwane…



Je suis plutôt soulagé si on se rappelle du match retour d’Ouagadougou. On peut dire que la différence se fait bien sentir. Je pense que les perspectives sont meilleures et on sait ce qu’on doit aller chercher pour aller en Russie. Je cherche quatre points par mesure de précaution. Et ce serait mieux si je peux avoir déjà les trois points à Polokwane.





Gagner une Can dans 4 ans



Cela fait partie des deux objectifs qu’on s’était fixés. Il faut retourner à la Coupe du Monde après celle de 2002. Mais, l’objectif pour ces quatre prochaines années, c’est de gagner une Coupe d’Afrique. Le Sénégal a toujours été considéré parmi l’une des meilleures nations du football africain, mais cela ne se traduit pas au niveau de son palmarès. Il est temps qu’on commence à écrire une vraie histoire sur les quatre prochaines années. Ce n’est pas une revanche personnelle d’avoir choisi Aliou Cissé et d’autres joueurs de la génération de 2002, pour accompagner cette équipe. On a voulu montrer qu’on peut faire quelque chose avec l’expertise locale.



Aliou Cissé a fait un chemin entre 2011 et 2014. Il fait partie des rares entraîneurs à avoir bénéficié d’un contrat de quatre ans, car c’était deux ans jusque-là. On n’a jamais pensé changer d’ entraîneur, même après l’élimination de la Can. L’équipe a progressé depuis deux ans et les statistiques le montrent clairement. Je pense qu’on doit se donner le temps de construire et Aliou Cissé est en train de faire du bon travail. Il faut être patient et continuer le travail. Les gens sont impatients car ils attendent depuis des années, un titre. C’est pourquoi ils sont exigeants. Une qualification en Coupe du Monde pourrait réconcilier l’équipe et son public.



Organiser une CAN dans 8 ans



On doit multiplier les stades un peu partout. L’Etat est en train de faire des efforts dans ce sens. On demande juste suffisamment d’infrastructures dans les quatorze régions du Sénégal. Nous sommes en train de travailler au niveau du stade Lat Dior et on peut se projeter pour l’organisation d’une Can d’ici quelques années. Il faut revoir l’état des infrastructures. LSS doit être repris pour qu’il soit aux normes. Il faut des ascenseurs et reprendre la pelouse. Je pense qu’on peut prétendre à l’organisation d’une CAN dans 8 ans.

