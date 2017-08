Me Augustin Senghor : "Ma réélection pour un nouveau mandat consacre le travail d'une équipe"

Maître Augustin Senghor, reconduit dans la nuit du samedi au dimanche pour un troisième mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a déclaré que sa réélection consacre le travail d’une équipe qui a fait "beaucoup de choses pour les Sénégalais".



"Ce n’est pas une élection d’Augustin Senghor, mais d’une équipe qui a travaillé d’arrache-pied pour montrer qu’elle a eu à faire beaucoup de choses pour les Sénégalais. Nous voulons parachever ce travail", a-t-il dit après sa réélection.



Me Senghor, président en exercice, a été réélu dans la nuit du samedi au dimanche au deuxième tour de scrutin à la présidence de la FSF pour un mandat de quatre ans.



Il a obtenu 264 voix contre 151 voix pour Mbaye Diouf Dia.



"Avec cette réélection, nous pouvons dire qu’il y a une osmose entre l’équipe fédérale et sa base", a estimé le président de la FSF.



Me Senghor a rendu hommage à Louis Lamotte et à Mbaye Diouf Dia. Selon lui, les deux prétendants malheureux à la présidence de la FSF continuent d’appartenir à la famille du football.



"Je suis convaincu qu’ils ont des capacités et des compétences pour apporter leur touche au développement du football et surtout, aux futures échéances vers lesquelles nous allons", a souligné Augustin Senghor.



Il a appelé à l’union des cœurs de l’ensemble des acteurs du football, rappelant que la nouvelle équipe fédérale n’aura pas de temps de répit.



APS

