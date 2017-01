Me Augustin Senghor, Président FSF : «les nouveaux équipements seront à Dakar le jeudi 5 janvier»

«Les maillots de Puma que les Lions portent nous appartiennent. Donc, on les portera chaque fois que c’est nécessaire. Vous savez, nous avons finalisé avec Romai très tardivement. C’était même presque une gageure de réaliser les maillots entre le mois d’octobre et maintenant. Ce que je peux vous dire et vous assurer, c’est que les premiers maillots d’entraînement et de compétition sont déjà à Paris. Parce que ça vient de Chine et avec la distance ce n’était pas évident. Mais bon, c’est pratiquement aux portes de Dakar puisque c’est à Paris.



Donc, nous allons recevoir le premier lot mardi. Le reste composé des sacs, godasses et autres vont être acheminés à partir de demain (mardi) et nous allons les recevoir d’ici la fin de la semaine prochaine. Nous avons contacté DHL et nous allons essayer de contacter les autorités de l’aéroport et de la Douane pour que l’on puisse les sortir rapidement. Il y aura un intendant et nous-mêmes serons là et quand tout viendra on l’acheminera. Après, ce qui importe, c’est que le matériel soit disponible le jour J. C’est-à dire pour le premier match contre la Tunisie (le 15 janvier).



Je pense que sur ce plan là, nous sommes rassurés, les équipements seront disponibles suffisamment à temps. Pour les matchs amicaux comme la préparation, si tous les maillots de Romai ne sont pas disponibles en ce moment-là, on continuera à utiliser les Puma en stock sinon on achètera d’autres marques. Aujourd’hui, c’est une question de temps. Il faut comprendre qu’à la décharge de Romai, à un moment donné, aucun sponsor n’a accepté de s’engager, parce qu’on était à deux-trois mois de la CAN.



Ils disaient que c’est pratiquement impossible et eux (Romai) ont relevé le défi. Aujourd’hui, je suis satisfait d’avoir eu ce document de DhL qui nous permet de situer ces équipements à Paris. À l’heure où je vous parle (hier en fin d’après-midi), ils devraient être embarqués dans les avions de DHL pour qu’on les reçoive le 5 janvier, c’est à- dire le jeudi. Donc, le jeudi les équipements seront à Dakar inch Allah».



