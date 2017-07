Me Augustin Senghor à Diourbel : «Je veux un autre mandat pour terminer mes chantiers» Maître Augustin Senghor à la tête d'une forte délégation dont le directeur technique, Mayacine Mar et Ablaye Sow, président de la ligue amateurs, a rencontré le monde sportif diourbellois pour solliciter leur suffrage durant l'élection pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football, prévue au mois d'août prochain.

Les campagnes se succèdent mais ne se ressemblent pas. Parallèlement aux hommes politiques qui luttent pour la conquête de l’Assemblée nationale, d’autres battent campagne pour être à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Il faut noter qu’après le passage de Louis Lamotte et de Mbaye Diouf Dia, c’est au tour de Me Augustin Senghor de fouler le sol diourbelois, pour les convaincre à voter pour lui pour une troisième candidature.



«Je veux juste terminer les énormes chantiers que j’ai sorti de terre», déclare maître Augustin Senghor. Il reconnaît que le Sénégal n’a jusque-là pas gagné une coupe d’Afrique mais, dit-il, « aujourd’hui le football sénégalais qu’il soit homme ou femme, rayonne de partout à travers le monde, nous sommes premier en Afrique selon le classement FIFA ».



Et sur le plan des équipements et infrastructures le candidat à sa propre succession, dira qu’avec le démarrage du centre de football Jules Francois Bocandé de Toubab Dialaw, « le Sénégal aura un bijou qui, à terme, réglera tous nos problèmes en matière hébergement; d’équipement et d’infrastructure de dernier cri». Maître Augustin Senghor a également évoqué d’autres charges qui revenaient à la fédération telles que le financement des ligues et la prise en charge des arbitres…



Prenant la parole, les représentants du monde sportif ont tous apprécié positivement ce bilan présenté mais n’ont pas manqué de faire part de leurs doléances au niveau local comme par exemple, la réhabilitation du stade Ely Manel Fall, la prise en charge des écoles de football, le manque de communication entre la structure centrale et les structures déconcentrées.



Toutefois, le président de la ligue de Diourbel avec son équipe, affirment qu’ils vont prendre officiellement une décision entre l’un des trois candidats.





