Me Augustin Senghor à El hadji Diouf: « Qu’est ce qu’il a fait à part 2002 ? » Le président de la Fédération sénégalaise de football n’a pas sa langue dans sa poche. Me Augustin Senghor qui a déclaré sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, a profité de son temps d’antenne sur la RFM pour solder ses comptes avec l’ancien international sénégalais, El Hadji Diouf.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Avril 2017 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|

Interpellé sur le refus catégorique des anciens internationaux pour un troisième mandat, Me Augustin Senghor pense que c’est leur droit le plus absolu. « Ce sont les chartes de la démocratie », rétorque-t-il. Toutefois, il pense qu’il a le droit de se présenter et continuer son travail. « Je pense que nos compétences dépassent largement le domaine du football. Si je ne pourrai plus rien apporter au football sénégalais, je démissionnerai. Personne ne peut me contraindre à me présenter. »



Pour répondre à l’ancien attaquant des "Lions" Elh Diouf, Me Augustin s’interroge : « Qu’est-ce qu’il a fait à part 2002 ? Qu’est- ce qu’il a fait pour la nation ? Qu’est-ce qu’il a fait pour le football Sénégalais ? ».



L’avocat va plus loin: « On ne peut pas l’interdire de parler, il a le droit de dire ce qu’il pense, il a été invité à plusieurs reprises aux séances d’entrainement de l’équipe nationale. Mais le football a des statuts, on ne peut se lever un beau jour pour changer les textes ».



Par ailleurs, Me Augustin a défendu son bilan durant ses deux mandats en listant de nombreuses performances à la tête du foot sénégalais. « La petite catégorie n’a jamais fait de telles performances. Nous avons gagné des trophées internationaux et l’équipe cadette est allée jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde pour la première fois ».





Thierno Malick Ndiaye avec RFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook