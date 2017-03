Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football; "le bilan des Juniors est positif" Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor tire un bilan positif de la participation des Juniors à la CAN 2017 et se projette sur la Coupe du monde de la catégorie dont le tirage au sort est prévu demain, mercredi.

Le patron de la fédération de football se réjouit de la performance des juniors à la dernière CAN. Me Augustin Senghor retient, " nous avions l'ambition de confirmer la bonne participation à la dernière CAN en 2015. nous avons pu franchir toutes les étapes pour arriver en finale, il s'agissait un peu de confirmer".



Me Senghor considère que l'objectif qui était assigné au coach qui était de décrocher une qualification à la prochaine coupe du monde est atteint, ce qui va permettre au groupe de grandir, de franchir de nouveaux paliers.



Même s'il reste que le Sénégal n'a pas réussi à soulever le trophée du fait, reconnaît-t-il, qu'"au plan mental, quelques erreurs individuelles ont pu nous coûter cette victoire. Mais tout compte fait, l'ensemble de l'équipe est à féliciter. et il faudrait qu'on puisse continuer à travailler avec ce groupe qui a montré d'excellentes choses".



Selon lui, le Sénégal a eu des difficultés à entrer dans cette CAN mais les joueurs ont su se ressaisir et finalement, n'auront perdu qu'en finale face au pays hôte.



Le Sénégal qui n'avait plus participé à la CAN junior entre 1995 et 2015, vient d'enchaîner deux finales et deux participations à la Coupe du monde et les dirigeants ont le sentiment que le pays va bientôt décrocher le trophée continental.



"Depuis 8 ans, des avancées notables sont faites dans la petite catégorie. Le travail fait à la base ne peut être vain. Cela finira par payer", espère-t-il.



Qualifié à la prochaine Coupe du monde de la catégorie, l'objectif premier du Sénégal, fait savoir le président de la fédération de football, sera de faire en sorte de sortir des matchs de poule. "Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais comme nous l'avons fait par le passé, l'objectif sera de bien préparer notre équipe. Dès la semaine prochaine, l'équipe va participer à un tournoi à Paris qui va regrouper le Sénégal, le Portugal, la France et l'Angleterre. Nous allons d'autres matchs amicaux avec les équipes africaines qualifiées au mondial pour assurer une pleine préparation", promet-il en vue d'assurer une bonne participation aux "Lionceaux" à la prochaine coupe du monde.



