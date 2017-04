Me Augustin Senghor sur les élections à la FSF : « Je suis candidat »

A la tête de la fédération Sénégalaise de football depuis 2009, Me Augustin Senghor souhaite briguer un 3e et dernier mandat. S’il estime que son bilan est élogieux eu égard aux derniers résultats des équipes de football et des projets réalisés jusqu’ici, Me Senghor dit avoir conscience que le chantier reste tout de même vaste et qu’il compte bien le parachever.

Revenant sur son bilan, il estime : « Si je devais parler de notre bilan sans remonter au précédent mandat de l’équipe fédérale, entre 2013 et 2017, on peut considérer que des avancées considérables ont été réalisées dans différents domaines. Que ce soit au niveau international avec nos différentes sélections nationales ou au niveau local, avec le championnat. Cela s’est prouvé au cours de ces derniers trimestres avec nos trois équipes nationales qui ont fait bonne figure dans les différentes compétitions auxquelles elles ont pris part. Il y a aussi l’équipe de Beach soccer qui est détentrice d’un titre africain, les juniors ont joué la finale de la CAN de leur catégorie et l’équipe A, le quart de finale de la CAN-2017. Je pense qu’aucune équipe africaine, en ce début d’année, ne peut se targuer d’avoir fait un tel bilan», martèle Me Senghor.



