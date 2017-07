Me Babou sur les conditions de détention de ‘’Boy djinné’’ : « Il est dans un isolement total depuis un an et il y subit un traitement inhumain »

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2017 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Inculpé pour plusieurs chefs d’inculpation, Baye Modou Fall alias ‘’boy djinné’’, va devoir patienter encore jusqu’au 8 août prochain, pour être fixé sur son sort. La chambre criminelle de Dakar qui devait statuer sur la demande d’annulation de la procédure introduite par ses avocats, a prolongé le délibéré jusqu’au 8 août prochain. Mais en attendant, Me Babou, qui a rendu visite ce lundi à son client au Camp pénal de liberté 6, déplore avec la dernière énergie, les conditions de détention de ‘’Boy djinné’’, qui est en isolement depuis maintenant un an.



« Pour la troisième fois, il a attiré mon attention sur ses conditions de détention. Je rappelle qu’il a été transféré au Camp pénal depuis 2016. Aujourd’hui, il a fait un an de détention. Mais, il a fait un an de détention dans des conditions d’isolement total. Dans un quartier de haute sécurité où il est enfermé 24/24, dans une cellule qui fait 2m sur 1m. Les droits les plus élémentaires reconnus au détenu, ces droits ne lui sont pas donnés », a déploré l’avocat.



Selon lui, son client reste seul dans sa cellule. « Depuis un an, une seule fois, il a reçu la visite de sa propre sœur. Depuis un an, Baye Modou Fall porte la même tenue que vous voyez tout le temps. Il lui est interdit de changer d’habits », s’est insurgé Me Babou, qui signale qu’il a même été privé de manger et de bore pendant 33 heures.



« Il a de temps en temps des idées de suicide »



Et ce n’est pas tout, dit-il. Il explique son client se dit malade et « il m’a dit qu’il souffrait d’ulcère, d’hémorroïdes et ne bénéficie pas d’assistance. Quand il demande à être secouru, on le lui refuse. Dans des conditions de détention, il m’a dit qu’il n’a même pas l’hygiène qu’il faut dans sa chambre de détention ».



Faisant appel aux organisations des droits de l’homme, il soutenu qu’ »aujourd’hui, la situation est extrêmement grave et le traitement que subi Baye Modou est un traitement dégradant, inhumain. Et notre pays a signé toutes les conventions pour lutter contre ces tortures physiques et morales ».



D’après lui, ce qui est étonnant dans cette affaire, c’est son isolement qui date d’un an. "De quel pouvoir dispose l’administration pénitentiaire pour mettre quelqu’un en isolement pendant un an ?", s’est interrogé l’avocat. Et c’est pour dire que même dans le Code de procédure pénale, il y a un article 103 qui dit que » si pour les besoins de l’enquête, le juge d’instruction veut interdire à un inculpé de communiquer, cette interdiction ne dépasse pas 10 jours ».



Des conditions de détention qui font, dit-il, que des fois, il est tenté de faire de grèves de la faim et d’avoir même de temps en temps des idées de suicide. « Un jour, Baye Modou risque de mourir de sa belle mort et on dira que c’est ceci ou cela. Mais ses conditions de détention sont historiques. Et jamais dans l’histoire, quelqu’un ne s’est trouvé dans de telles situations. C’est inacceptable », a martelé l’avocat.





Voxpopuli

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook