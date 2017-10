Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Me Babou, un an après le décès de Déguène Chimère : "Les raisons qui m’ont poussé à me remarier avec…" Rédigé par leral.net le Samedi 14 Octobre 2017 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

Ce 13 octobre 2017, il y a an, que Me Abdoulaye Babou perdait son épouse Adja Déguène Chimère Diaw, l’animatrice de l’émission « Waaref » sur la Tfm. En entretien avec "l’Observateur" ce jour, Me Babou apporte les précisions sur les raisons de son remariage intervenu quelques mois après le décès de cette dernière, malgré les assurances qu’il avait faites devant le public, de rester célibataire à vie.



«Le 13 octobre 2017, à Touba je me suis retrouvé devant la dépouille de Sokhna Déguène Chimere, en compagnie d’une immense foule (…) j’avais déclaré que n'épouserai plus une femme. Cette déclaration a fait polémique et je demande qu'on me comprenne. Le jour que je faisais cette déclaration, si une tombe était creusée à côté de Déguène Chimère, je n'hésiterai pas un seul instant à être enseveli avec elle. Nul ne peut imaginer, en son temps, ma situation personnelle", confie-t-il.



Me Babou d’éclaircir : «Les religieux m'ont dit qu'un musulman, surtout qui se réclame proche de Serigne Touba, ne pouvait prononcer telle phrase. Dieu nous ayant instruit, à travers le Coran, de nous marier et de nous multiplier, ils m'ont convaincu.



Et je le révèle pour la première fois : j'ai jeûné pendant 3 jours pour demander pardon à mon Seigneur d'avoir prononcé cette phrase. Ensuite, il y a une raison beaucoup plus personnelle. Je ne m'imagine pas rester célibataire éternellement. Si on envisage les conséquences, on conçoit que rester célibataire, c'est peut-être courir derrière les filles. Ce n'est pas mon genre".



L'avocat a ensuite demandé à ceux qui l'ont jugé, de se mettre à sa place à l'époque et de placer ses propos dans leur contexte.



Concernant sa nouvelle épouse que certains présentent comme l’une des meilleures amies de Déguène Chimère, Me Babou assène : «C’est absolument faux. C'est absolument faux ! Je ne sais pas d'où on tient cette version. Celle que j'ai épousée est une banquière qui gérait le compte de Déguène Chimère Diallo. Hormis les relations de travail, rien ne les liait. On a juste spéculé et sorti une trahison qui n'en était pas une. J'ai entendu plus loufoque.



Je dis, le répète et prends Dieu à témoin, jamais du vivant de Déguène Chimère, l'idée ne m'a traversé de chercher une autre, à fortiori une amie ou connaissance. Déguène était venue pour une mission. Moi-même qui vous parle, elle m'a transformé et tout ce qui me reste, c'est suivre son enseignement."



