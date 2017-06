Me Baboucar Cissé aux avocats du maire de Dakar: "Si Khalifa Sall paye la caution, le juge le laissera sortir"

Jeudi 15 Juin 2017

La réponse du berger à la bergère. Les avocats de l’Etat ont apporté la réplique à ses collègues de la défense du maire de Dakar, qui demandent la libération immédiate de leur client.



Me Baboucar Cissé, puisque c’est de lui qu’il s’agi,t a bien expliqué la raison qui pourrait conduire le juge à donner une liberté provisoire au candidat de la coalition Manko Taxawu Senegaal.



"Khalifa Sall n'est pas encore jugé. Donc, s'il paie la caution estimée à plus d'un milliard Fcfa, le juge va immédiatement lever les poursuites pour lui permettre de battre campagne convenablement. Autrement, il restera en prison", a assuré Me Cissé sur les ondes de la Rfm.

