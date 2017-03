Me Bamba Cissé, avocat de Bamba et Fall Cie: "C'est une très bonne décision qui a été rendue"

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2017 à 17:34

Me Bamba Cissé salue la décision de mise en liberté provisoire de Bamba Fall et Cie, prononcée par la Chambre d'accusation du Tribunal d'instance de Dakar. "C'est une très bonne décision qui a été rendue", a réagi l'avocat.



A la suite de cette décision, il revient désormais au parquet de signer l'ordonnance de mise en liberté pour permettre aux détenus de retrouver leurs siens ou d'interjeter appel. Et, dans ce dernier cas, le maire de la Médina et ses coaccusés vont rester en prison.



Mais, Me Bamba Cissé qui pense qu' "il n'y a pas de risque possible à ce qu'ils soient maintenus en détention, dès lors dès qu'ils ont été placés sous contrôle judiciaire".



Pour rappel, Bamba Fall et ses huit camarades sont poursuivis dans l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste. Ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt le 9 janvier 2017 à la maison d'arrêt de Rebeuss, pour tentative d'assassinat, violence et voie de fait, menaces de mort.

