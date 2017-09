Me Ciré Clédor Ly: « Je pense à 99,82% que Khalifa Sall sera libre aujourd’hui »

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Septembre 2017 à 13:59

Aujourd’hui , jeudi 21 septembre, les juges de la Cour suprême se sont encore penchés sur le dossier Khalifa Sall. La plaidoirie a pris fin, un peu avant 12 heures et le délibéré des juges de ladite cour est attendu à 15 heures.

Selon l’un de ses avocats, qui a fait face à la presse à la suite de l’audience, le maire de Dakar peut être libre aujourd’hui. Me Clédor Ly a renseigné dans la foulée que les avocats de l’Etat n’ont même pas pris part à cette audience.

« Nous ne sommes pas là pour dire si Khalifa a fait ou pas. Nous avons saisi la Cour suprême pour qu’elle dise la vérité sur l’affaire Khalifa Sall. Je pense à 99,82% que Khalifa Sall sera libre aujourd’hui », a-t-il déclaré au micro de senego.

« Au cas où la cour ne donne pas la liberté à Khalifa Sall, nous allons discuter et voir ce qu’il faut faire d’autres, car Khalifa Sall a énormément d’options pour mener son combat et pour être libre », a renchéri Me Ly, en attendant de voir ce qui ressortira de ce verdict aujourd’hui à la Cour suprême de Dakar.



Source senego



